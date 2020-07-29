Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar

İnsan ticaretiyle mücadele

29.07.2020 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Fadik Sevin Atasoy

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerle Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesinde toplumsal farkındalık çalışmalarına, Fadik Sevin Atasoy da 'Sesim Sen Ol' diyerek destek verdi

HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülen faaliyetleriyle Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesinde toplumsal farkındalık artarken, hayata geçirilen projeler ile mücadelenin toplum geneline yayılması hedefleniyor. Farkındalık çalışmalarına uluslararası alanda başarı sahibi, ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu yazar Fadik Sevin Atasoy da 'Sesim Sen Ol' diyerek destek verdi.

Proje kapsamında; insan ticaretiyle mücadelede önleme çalışmalarının güçlendirilmesi için tüm kamuoyuna yönelik farkındalık kazandırıcı çalışmalar ile konuya ilişkin ihbar mekanizmalarının tanıtımlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede hayata geçirilen iletişim çalışmaları ile Birleşmiş Milletler tarafından Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü olarak belirlenen 30 Temmuz'da insan ticareti ile mücadeleye toplumun nasıl katkı sunabileceğine dikkat çekilmesi hedefleniyor. 'Sesim Sen Ol' sloganının kullanıldığı iletişim çalışmalarıyla bireylerin ihbar mekanizmalarını kullanarak insan ticaretine konu olan mağdurların hayatını değiştirebileceği vurgulanıyor.

Projenin iletişim çalışmaları için; farkındalık çalışmalarına, uluslararası alanda başarı sahibi ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu yazar Fadik Sevin Atasoy ile bir araya gelindi. Atasoy, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü'nde yayımlanacak videoda insan ticaretine konu olan bir mağdurun hikâyesini anlatarak YİMER 157'ye yapılacak ihbarların, insan ticaretine konu olan mağdurların hayatının korunmasındaki katkısına dikkat çekti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
YKS'de birinci olan öğrencisine otomobilini hediye etti
YKS'de birinci olan öğrencisine otomobilini hediye etti
Dünyanın 'en lüks' başkanlık uçağı satılıyor!
Dünyanın 'en lüks' başkanlık uçağı satılıyor!
Ünlü iş insanıyla aşk mı yaşıyor?
Ünlü iş insanıyla aşk mı yaşıyor?
Demet Akalın dolandırıldı! 'Bir de dolar üzerinden...'
Demet Akalın dolandırıldı! 'Bir de dolar üzerinden...'
Van Gölü'nde arama çalışmaları sürüyor
Van Gölü'nde arama çalışmaları sürüyor
Türkiye'nin sözcüsü seçildi
Türkiye'nin sözcüsü seçildi
Cinayet gibi kaza! İçinde 42 göçmen vardı
Cinayet gibi kaza! İçinde 42 göçmen vardı
Hollywood'dan mesaj var
Hollywood'dan mesaj var

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X