İnsan ticaretiyle mücadele

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerle Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesinde toplumsal farkındalık çalışmalarına, Fadik Sevin Atasoy da 'Sesim Sen Ol' diyerek destek verdi

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Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından yürütülen faaliyetleriyle Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesinde toplumsal farkındalık artarken, hayata geçirilen projeler ile mücadelenin toplum geneline yayılması hedefleniyor. Farkındalık çalışmalarına uluslararası alanda başarı sahibi, ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu yazar Fadik Sevin Atasoy da 'Sesim Sen Ol' diyerek destek verdi.

Proje kapsamında; insan ticaretiyle mücadelede önleme çalışmalarının güçlendirilmesi için tüm kamuoyuna yönelik farkındalık kazandırıcı çalışmalar ile konuya ilişkin ihbar mekanizmalarının tanıtımlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede hayata geçirilen iletişim çalışmaları ile Birleşmiş Milletler tarafından Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü olarak belirlenen 30 Temmuz'da insan ticareti ile mücadeleye toplumun nasıl katkı sunabileceğine dikkat çekilmesi hedefleniyor. 'Sesim Sen Ol' sloganının kullanıldığı iletişim çalışmalarıyla bireylerin ihbar mekanizmalarını kullanarak insan ticaretine konu olan mağdurların hayatını değiştirebileceği vurgulanıyor.

Projenin iletişim çalışmaları için; farkındalık çalışmalarına, uluslararası alanda başarı sahibi ödüllü sinema ve tiyatro oyuncusu yazar Fadik Sevin Atasoy ile bir araya gelindi. Atasoy, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticareti ile Mücadele Günü'nde yayımlanacak videoda insan ticaretine konu olan bir mağdurun hikâyesini anlatarak YİMER 157'ye yapılacak ihbarların, insan ticaretine konu olan mağdurların hayatının korunmasındaki katkısına dikkat çekti.