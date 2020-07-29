GRAFİKLİ - İnsan ticareti çoğunlukla cinsel istismar amacıyla yapılıyor

AA

AA muhabiri, "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" dolayısıyla Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) yayımladığı, 142 ülkeden toplanan verilere dayanan "İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu"nu derledi.

Buna göre, insan ticareti mağdurlarının yüzde 72'sini kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Kadınlarda bu oran yüzde 49 iken, yüzde 23 ile kız çocuklarının ticaretinin de yükseliş eğiliminde olduğu belirtiliyor.

Erkekler, insan ticareti mağdurlarının yüzde 21'ini, erkek çocuklar ise yüzde 7'sini oluşturuyor.

- Bölgesel farklılıklar

Mağdurların cinsiyet ve yaş profillerinde önemli bölgesel farklılıklar da bulunuyor.

Batı Afrika'da, mağdurların çoğu erkek ve kız çocuklarından oluşurken, Güney Asya'da ise mağdurların eşit şekilde erkek, kadın ve çocuk olduğu belirtiliyor.

Orta Asya'da, yetişkin erkek mağdurların oranı diğer bölgelere göre daha fazla. Orta Amerika ve Karayipler'de ise daha çok kız çocukları insan ticaretine maruz kalıyor.

- İnsan ticareti çoğunlukla cinsel istismar için yapılıyor

İnsan ticareti dünya çapında çoğunlukla (yüzde 59) cinsel istismar için yapılıyor. Bu amaçla yapılan insan ticareti mağdurlarının büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor.

Kadınlar ve kız çocukları en çok Amerika, Avrupa, Doğu Asya ve Pasifik'te cinsel istismar amaçlı insan ticaretine maruz kalıyor.

Güney, Doğu ve Batı Afrika ile Orta Doğu'da ise insan ticareti en çok zorla çalıştırma maksatlı.

Avrupa ülkelerinde ise cinsel istismar için insan ticaretinin, en yaygın insan ticareti biçimi olduğu kaydediliyor.

Cinsel istismar ve zorla çalıştırma dışındaki insan ticareti biçimlerine de çok daha düşük oranlarda çeşitli ülkelerde rastlanıyor.

- Mağdurların yüzde 58'i kendi ülke sınırları içerisinde

Rapora göre, dünya çapında insan ticareti mağdurlarının çoğu tespit edildikleri ülkelerin vatandaşları.

Mağdurların yüzde 58'i kendi ülkesinde, yüzde 28'i aynı alt bölgede, yüzde 5'i aynı bölgede ve yüzde 9'u ise diğer alt bölgelerde insan ticaretine maruz kalıyor.

Batı ve Güney Avrupa, Orta Doğu'daki Körfez İşbirliği Konseyine üye ülkeler ile Kuzey Amerika, diğer bölgelerden önemli ölçüde insan ticaretinin yapıldığı rotalar arasında.

Uzak bölgelerden yapılan insan ticaretinde, Doğu Avrupa ve Doğu Asya dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki varlıklı ülkeler öne çıkıyor.

Orta ve Güney Amerika, Orta ve Doğu Avrupa, Sahra Altı Afrika ve Kuzey Afrika ise bölgeler arası insan ticaretinin yapıldığı kısa rotalar arasında gösterildi.

- Silahlı çatışmalar insan ticaretine karşı güvenlik açıklarını artırabilir

Raporda, silahlı çatışmaların insan ticaretine karşı güvenlik açıklarını artıracağı belirtiliyor.

Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve suçla mücadelede kaynak eksikliğinin bulunduğu ülkelerde, tacirler operasyonlarını daha kolay yürütüyor.

Silahlı gruplar ve diğer suçluların, çocuklar dahil mağdurları cinsel istismar, cinsel kölelik, zorla evlendirme, silahlı mücadele ve çeşitli zorla çalıştırma biçimleriyle kullanabileceği belirtiliyor.

Cinsel istismar amacıyla yapılan insan ticareti, Sahra Altı Afrika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ile Güneydoğu Asya da dahil olmak üzere tüm çatışma alanlarında görülüyor.

- İnsan ticaretine ilişkin verilerin elde edilmesi

Raporda, son 10 yılda ulusal otoritelerin insan ticaretinin biçimlerini ve akışlarını izleme ve değerlendirme kapasitesinin dünyanın birçok yerinde geliştiği kaydedildi.

2009 yılında sadece 26 ülke insan ticareti davalarına ilişkin sistematik veri toplayan ve yayınlayan bir kuruma sahipken, 2018'de bu sayı 65'e yükseldi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2003'te yürürlüğe giren "Başta Kadın ve Çocuk Ticareti Olmak Üzere İnsan Ticaretinin Önlenmesi, Durdurulması ve Cezalandırılması Hakkında Protokol"ü, insan ticaretinin soruşturulması ve kovuşturulması konusunda uluslararası alanda iş birliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor.