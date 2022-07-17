İnsan tacirlerine bir darbe daha! 6 organizatöre kelepçe

Son dakika: İnsan tacirlerine bir darbe daha! 6 organizatöre kelepçe - Güncel haberler

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Show Haber’den Emrah Doğru’nun haberine göre, Kırklareli Kofçaz İlçesi Bulgaristan sınır hattında Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğü koordinesinde Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hudut Birlikleri, insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu toplam 123 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerle beraber organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 kişi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Öte yandan gözaltına alınan organizatörlerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.