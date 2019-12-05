Rusya'da bir insan kaçakçısı, Finlandiya sınırına sahte bir sınır kapısı kurarak sınırı geçirme vaadiyle bölgeye getirdiği göçmenlerden para aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

Göçmenler Finlandiya'ya geçtiklerini sanarak bölgede bir süre yürümüş, ardından gerçek sınır muhafızları tarafından durdurulmuştu.

Muhafızlar Güney Asyalı göçmenlere hâlâ Rusya'da, Vıborg'un bataklıklı ormanlarında olduklarını söylemişti.

Rus sosyal medya sitelerinde yayılan videolarda sınır muhafızlarının karanlıkta göçmenlere fener tutarak yaklaştığı, köknar ormanındaki göçmenlerin ellerini kaldırdığı görülüyor.

Kaçakçının göçmenlerden kişi başı 10 bin euro aldığı belirtiliyor.

Göçmenler ve kaçakçı 28 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

St. Petersburg'da bir mahkeme göçmenlere göç kurallarının ihlali nedeniyle küçük ölçekli cezalar verdi ve dördünün de sınır dışı edilmesine karar verdi.

Daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya olan insan kaçakçısının tutukluluğu devam ediyor.