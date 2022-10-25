FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Hasan Mercan'ın, insan kaçakçılığı yaparak, kendisi gibi FETÖ firarilerini ücret karşılığında yurt dışına geçirip, para kazandığı ortaya çıktı.
Aralarında avukat, öğretmen, polis, askeri personel ve mahrem imamların da bulunduğu çoğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 18 kişi, Fethiye'de lüks tekne ile Yunanistan'a kaçmak isterken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
FETÖ FİRARİLERİNİ YURT DIŞINA KAÇIRIYORMUŞ
Teknenin kaptanı ve yolculardan biri, sorgularında yurtdışına kaçışı Hasan Mercan'ın organize ettiğini, FETÖ üyesi firari şüphelileri hem deniz yolu, hem de kara yolu ile Edirne üzerinden yurt dışına geçirdiğini söyledi.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Fethiye Sulh Ceza Hakimliği'nce Hasan Mercan hakkında, 'göçmen kaçakçılığı yapma', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından arama kararı çıkarıldı.
BAŞKASININ ÜZERİNE KİRLANAN "GAYBUBET EVİ'NDE YAKALANDI
Yapılan araştırmalarda Hasan Mercan'ın Ankara'da olduğu ve Etimesgut ilçesinde başka birisinin üzerine kiralanan örgütün "gaybubet evi"nde saklandığı tespit edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eve baskın düzenlendi. Mercan, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
FETÖ'CÜLERE İNDİRİM YAPTIĞI BELİRLENDİ
İnsan kaçakçılığı yapan Hasan Mercan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'silahlı terör örgütün üye olmak' suçundan FETÖ'den ihraç edilen eski emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapan Mercan'ın, yurt dışına kaçmak isteyenlerden ortalama 3 bin euro aldığı, FETÖ'cülere ise indirim yaptığı belirlendi. Mercan'ın yurt dışına kaçmak yerine insan kaçakçılığı yaparak ve kaçak FETÖ'cüler üzerinden yüklü miktarda para kazandığı öğrenildi.
ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ÜST DÜZEYDE
Mercan'ın ayrıca daha önce Türkiye'den Yunanistan'a kaçan ve burada insan kaçakçılığı yapan FETÖ'cülerle bağlantılı olduğu da belirlendi. Mercan'ın Türkiye'den gönderdiği kaçakların bilgilerini Yunanistan'daki FETÖ'cü insan kaçakçılarına ilettiği, Yunanistan'a kaçmayı başaran örgüt üyelerinin orada karşılanmasını ve yardımcı olunmasını sağladığı belirlendi.
Örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olan Mercan'ın, FETÖ'nün kodlamasında örgüte bağlılığı üst düzeyde olduğu, örgüt içerisinde aktif görevler aldığı, "himmet" adı altında maaşının belli bir bölümünü örgütü aktardığı da saptandı. Mercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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