4. GÜVEN SORUNLARI

Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize veya iş arkadaşlarınıza güvenme konusunda sorun yaşayabilir ve insanların size ihanet edeceğini veya sizi reddedeceğini düşünebilirsiniz. Sonuç olarak, partnerinizin veya arkadaşlarınızın diğer ilişkileri tarafından kıskançlık veya tehdit altında hissedebilirsiniz; bu da sevdiklerinizi kendinizden uzaklaştırmanıza ve kavga etmenize neden olabilir.