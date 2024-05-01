İnsan hakları örgütü Hamoked: İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı 9 bin 88'e ulaştı
İsrail Hapishaneler İdaresi verilerine göre hapishanelerdeki 9 bin 88 Filistinlinin 2 bin 72'si mahkum, 2 bin 727'si gözaltı, 3 bin 424'si idari tutuklu ve 865 kişinin ise yasa dışı savaşçı şeklinde tasnif edildiği görüldü. Söz konusu rakamların 7 Ekim'in akabinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan kara saldırısı sonrasında orada alıkonulan Filistinlileri kapsamadığı hatırlatıldı
İsrail hapishanelerinde bugün itibariyle tutulan Filistinli sayısının 9 bin 88'e ulaştığı bildirildi.
İsrailli insan hakları sivil toplum örgütü "Hamoked", İsrail Hapishaneler İdaresi verilerine göre yaptığı açıklamada, bugün itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının 9 bin 88'e ulaştığını duyurdu.
Açıklamada, bunların 2 bin 72 mahkum, 2 bin 727 gözaltı, 3 bin 424 idari tutuklu ve 865 kişinin ise yasa dışı savaşçı şeklinde tasnif edildiği kaydedildi.
SAYIYA GAZZE ŞERİDİ'NDE ALIKONULANLAR DAHİL DEĞİL
Söz konusu rakamların 7 Ekim'in akabinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan kara saldırısı sonrasında orada alıkonulan Filistinlileri kapsamadığı hatırlatıldı.
Yasa dışı savaşçı kategorisinin uluslararası hukukta yeri olmayan bir sınıflandırma olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hukukunda İsrail devletine karşı düşmanlıklara doğrudan veya dolaylı olarak katılan veya devlete karşı düşmanca eylemlerde bulunan bir gücün üyesi olan kişi olarak tanımlandığı vurgulandı.
İsrail'in güvenlik mahkûmlarına yönelik muamelesinin eşitlik, onur, tutukluluk hayatı, eğitim vb. hakların ihlali olduğu ve bunun da uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarından söz konusu mahkumların ve gözaltına alınanların İsrail içinde tutulmasının savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin imzalanan 4. Cenevre Sözleşmesine açık bir şekilde aykırı olduğu ve İsrail yasalarındaki temel insan haklarını da ihlal ettiği ifade edildi.
BATI ŞERİA'DA 3 BİN 850 GÖZALTI
Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden aranan 3 bin 850 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında yaklaşık 1650 kişinin ise Hamas Hareketi bağlıları olduğu iddia edildi.
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