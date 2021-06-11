İnsan Hakları İzleme Örgütünden Suriye'ye Babülhava Sınır Kapısı'ndan insani yardımın sürdürülmesi çağrısı

Örgütten yapılan açıklamada, sınır kapısından insani yardım ulaştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin tanıdığı yetkinin süresinin 10 Temmuz'da dolacağı hatırlatılarak, rejim güçlerini destekleyen Rusya'dan bu konuda vetosunu kullanmaması istendi.
HRW Kriz ve Çatışma Eş Direktörü Gerry Simpson, sınır kapısının muhalif güçlerin kontrolündeki kuzeybatı Suriye ile Türkiye arasındaki tek yardım rotası olduğunu belirterek, "BM'nin Suriye'nin kuzeyi ile tek bağlantı noktasını kapatmak milyonlarca insanı yardımlardan mahrum bırakacak ve insani felakete yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
Kuzeybatı Suriye'deki milyonlarca insanın Kovid-19 aşılarına ve diğer sağlık malzemelerine erişmeye hakları olduğunu vurgulayan Simpson, yardım hattının kesilmesinin buna engel olacağını ifade etti.
Suriye'de 10 yıldır süren çatışmaların ülkedeki altyapıyı yok etmesi ve sosyal hizmetleri kesintiye uğratması nedeniyle milyonlarca insan yardıma muhtaç durumda bulunuyor.
BM, nisan ortasına dek Suriye'ye Türkiye üzerinden 55 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ulaştırıldığını açıklamıştı. Sınır kapısının kapanması halinde söz konusu destek kesilmiş olacak.
Sınır kapısından yardım faaliyetinin sürdürülmesi için verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmeler halen Güvenlik Konseyi'nde yürütülüyor. Ancak Rusya şubatta yetki süresinin uzatılmasını engelleyeceği sinyalini vermişti.
Güvenlik Konseyi, 2014'te aldığı kararla BM yardım kuruluşlarının Türkiye, Irak ve Ürdün üzerinden Suriye'ye insani yardım sağlama yetkisi vermişti. Ancak Rusya'nın yetkinin süresinin uzatılmasını veto etme tehdidi üzerine Konsey 10 Ocak 2020'de yetki verilen üç sınır kapısından, Irak'tan geçişleri sağlayan Yarubiye Sınır Kapısı ile Ürdün'den geçişleri sağlayan Babülselam Sınır Kapısı'nı kapatmıştı. Türkiye'den geçişleri sağlayan Babülhava Sınır Kapısı, BM'nin ve diğer insani yardım kuruluşlarının kullandığı tek yardım hattı haline gelmişti.
Babülhava Sınır Kapısı'nın karşısında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı bulunuyor.
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