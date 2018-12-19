İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Yunan güvenlik güçlerine göçmenlere kötü muamele suçlaması

19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (HRW/İnsan Hakları İzleme Örgütü), Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde görev yapan Yunan güvenlik güçlerinin mültecileri ve göçmenleri düzenli olarak sorgusuz, sualsiz Türkiye'ye geri gönderdiğini açıkladı. HRW'ye göre kötü muamelede bulunulan göçmenlere dayak da atılıyor. Yunan yetkililer iddiaları reddetti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırması kapsamında Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında Meriç Nehri üzerinden Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 26 mülteci ya da göçmenle görüştü.
Afganistan, Irak, Fas, Pakistan, Suriye, Tunus ve Yemen uyruklu göçmenler arasında çocuklu ailelerle yola çıkanlar da olduğu belirtildi.
Göçmenler, zorla Türkiye'ye geri gönderildikleri 24 farklı vakayı anlattı.
Görüşülen göçmenlerin tümü, Yunan polisi ya da herhangi bir işaret olmayan üniformaları ve maskeleri bulunan kimliği belirsiz güvenlik güçlerinin kendilerine karşı düşmanca ve şiddet dolu bir tavır takındığını söyledi.
12 göçmen polise eşlik eden kimliği belirsiz güvenlik güçlerinin aralarında para ve kimliklerinin de bulunduğu eşyalarına el koyduğunu söyledi.
7 göçmen, polis ya da kimliği belirsiz kolluk güçlerinin giysilerini ve ayakkabılarına el koyup, dondurucu soğukta iç çamaşırlarıyla Türkiye'ye geri dönmeye zorladıklarını anlattı.
Kaba dayak atıldığını söyleyen göçmenler bir seferinde de şok tabancası kullanıldığını anlatıyor. Faslı bir göçmen de saçlarından sürüklendiğini, diz çöktürüldüğünü, boğazına bıçak dayandığını ve yalancı infaza maruz bırakıldığını söylüyor.
Afgan bir kadın göçmen de Yunan güvenlik güçlerinin, iki küçük çocuğunun ayakkabılarına el koyduğunu ifade ediyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, iddiaları sorduğu Yunan Polis Müdürü Georgios Kossioris'in de göçmenlerin sorgusuz sualsiz geri gönderildiğini reddettiğini ve Yunanistan'a gelen tüm göçmenlerin ilgili yasalara uygun bir şekilde gözaltına alındığını söylediğini aktardı.
Kossioris'in kötü muamele ve hak ihlali iddialarının da araştırılacağını söylediği vurgulandı.
Örgütün Avrupa Araştırmacısı Todor Gardos, "Herhangi bir suç işlememiş insanlar, gözaltına alınıyor, dövülüyor ve hakları ya da güvenlikleri hiç göz önüne alınmadan ülkeden atılıyorlar. Yunan makamları derhal sık sık dile getirilen yasadışı geri gönderilme iddialarını araştırmalı" dedi.
Yunan yetkililer ise tüm iddiaları reddediyor.
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