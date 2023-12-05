Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam İnsan gibi davranan komik hayvanların fotoğrafı gününüzü neşelendirecek

        İnsan gibi davranan komik hayvan fotoğrafları gününüzü neşelendirecek

        Tıpkı çocuklar gibi hayvanlarda insanların hareketlerini taklit edebiliyor. İnsanlar hayvanların tuhaf ve komik hallerini yakalayarak görenlere kahkaha attırmayı başarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ŞAPKA TAKARAK İNSANLAR İÇİNDE OTURAN VE YEMEK YİYEN BİR KÖPEK

          Kafasındaki şapka ile yemek yiyen köpek etraftaki insanlar tarafından oldukça normal karşılanıyor.

        • 2

          KEDİ RESMİNİ GÖREN ŞAŞKIN BİR KEDİ

        • 3

          HAYVAN MAĞAZASINDA ÇALIŞAN BİR GOLDEN RETRIEVER

        • 4

          AİLE YEMEĞİ

        • 5

          MUTLU AİLE TABLOSU

        • 6

          KÜÇÜK DOSTUNA BENZEMEYE ÇALIŞAN BİR KÖPEK

        • 7

          POLİS AKADEMİSİNDE EĞİTİM ALAN KÖPEKLER

        • 8

          "HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"

        • 9

          "KAÇ KERE SANA BÖYLE KONUŞMA DEDİM"

        • 10

          BÜYÜKANNESİ TARAFINDAN GİYDİRİLEN KÖPEK

        • 11

          KIZ KARDEŞİNİ KORUYAN KÖPEK

        • 12

          HERKESİN SARILMAYA İHTİYACI VARDIR

        • 13

          BESLENMEK İÇİN EVE GELİYOR

          Sokakta yaşayan bu köpek beslenmek için insanların yanına geliyor.

        • 14

          SÜRÜYÜ SALDIRIDAN KURTARAN BİR ÇOBAN KÖPEĞİ

          Kurt saldırısından kurtarılan koyun, çoban köpeğine teşekkür ediyor.

        • 15

          ARKADAŞI İÇİN ENDİŞELENEN BİR KEDİ

          Veterinerde tedavi gören arkadaşı içn endişelenen kedinin görüntüsü karelere yansıyor.

          Kaynak: Reddit, Instagram

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        Habertürk Anasayfa