İnsan gibi davranan komik hayvan fotoğrafları gününüzü neşelendirecek
Tıpkı çocuklar gibi hayvanlarda insanların hareketlerini taklit edebiliyor. İnsanlar hayvanların tuhaf ve komik hallerini yakalayarak görenlere kahkaha attırmayı başarıyor
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ŞAPKA TAKARAK İNSANLAR İÇİNDE OTURARAK YEMEK YİYEN BİR KÖPEK
Kafasındaki şapka ile yemek yiyen köpek etraftaki insanlar tarafından oldukça normal karşılanıyor.
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KEDİ RESMİNİ GÖREN ŞAŞKIN BİR KEDİ
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HAYVAN MAĞAZASINDA ÇALIŞAN BİR GOLDEN RETRİEVER
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AİLE YEMEĞİ
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MUTLU AİLE TABLOSU
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KÜÇÜK DOSTUNA BENZEMEYE ÇALIŞAN BİR KÖPEK
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POLİS AKADEMİSİNDE EĞİTİM ALAN KÖPEKLER
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"HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"
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"KAÇ KERE SANA BÖYLE KONUŞMA DEDİM"
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BÜYÜKANNESİ TARAFINDAN GİYDİRİLEN KÖPEK
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KIZ KARDEŞİNİ KORUYAN KÖPEK
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HERKESİN SARILMAYA İHTİYACI VARDIR
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BESLENMEK İÇİN EVE GELİYOR
Sokakta yaşayan bu köpek beslenmek için insanların yanına geliyor.
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SÜRÜYÜ SALDIRIDAN KURTARAN BİR ÇOBAN KÖPEĞİ
Kurt saldırısından kurtarılan koyun, çoban köpeğine teşekkür ediyor.
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ARKADAŞI İÇİN ENDİŞELENEN BİR KEDİ
Veterinerde tedavi gören arkadaşı içn endişelenen kedinin görüntüsü karelere yansıyor.
Kaynak: Reddit, Instagram
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