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        Haberler Yaşam İnsan gibi davranan komik hayvan fotoğrafları ile gününüzü neşelendirin

        İnsan gibi davranan komik hayvan fotoğrafları gününüzü neşelendirecek

        Tıpkı çocuklar gibi hayvanlarda insanların hareketlerini taklit edebiliyor. İnsanlar hayvanların tuhaf ve komik hallerini yakalayarak görenlere kahkaha attırmayı başarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:28
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        • 1

          ŞAPKA TAKARAK İNSANLAR İÇİNDE OTURARAK YEMEK YİYEN BİR KÖPEK

          Kafasındaki şapka ile yemek yiyen köpek etraftaki insanlar tarafından oldukça normal karşılanıyor.

        • 2

          KEDİ RESMİNİ GÖREN ŞAŞKIN BİR KEDİ

        • 3

          HAYVAN MAĞAZASINDA ÇALIŞAN BİR GOLDEN RETRİEVER

        • 4

          AİLE YEMEĞİ

        • 5

          MUTLU AİLE TABLOSU

        • 6

          KÜÇÜK DOSTUNA BENZEMEYE ÇALIŞAN BİR KÖPEK

        • 7

          POLİS AKADEMİSİNDE EĞİTİM ALAN KÖPEKLER

        • 8

          "HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"

        • 9

          "KAÇ KERE SANA BÖYLE KONUŞMA DEDİM"

        • 10

          BÜYÜKANNESİ TARAFINDAN GİYDİRİLEN KÖPEK

        • 11

          KIZ KARDEŞİNİ KORUYAN KÖPEK

        • 12

          HERKESİN SARILMAYA İHTİYACI VARDIR

        • 13

          BESLENMEK İÇİN EVE GELİYOR

          Sokakta yaşayan bu köpek beslenmek için insanların yanına geliyor.

        • 14

          SÜRÜYÜ SALDIRIDAN KURTARAN BİR ÇOBAN KÖPEĞİ

          Kurt saldırısından kurtarılan koyun, çoban köpeğine teşekkür ediyor.

        • 15

          ARKADAŞI İÇİN ENDİŞELENEN BİR KEDİ

          Veterinerde tedavi gören arkadaşı içn endişelenen kedinin görüntüsü karelere yansıyor.

          Kaynak: Reddit, Instagram

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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