İsveçli pazarlama profesörü Magnus Söderlund'a göre, insan eti tüketimi iklim değişikliğinin önüne geçilmesinde ve yaşamın devamlılığında çok önemli bir rol oynayabilir.

İsveç kanalı TV4'te iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için insan eti tüketilmesi fikri ciddi anlamda tartışıldı. Televizyondaki tartışmayı izleyen izleyiciler şok oldu.

"Avrupa'nın en önemli gastronomi platformu" olarak bilinen Stockholm Gastro Nord Fuarı'nda, davranış bilimcisi ve Stockholm Ekonomi Okulu'nda pazarlama profesörü Magnus Söderlund, insan eti yeme ihtimali üzerine seminerler verdi. Seminerin bir kısmı televizyonda yayınlandı.

Program sunucusu, "Bizi insan eti tüketmekten alıkoyan dürtünün ve iğrenme hissinin sebebi ne?" diye sordu. Tüketici davranışlarında bir uzman olan Söderlund sakin bir şekilde, "Öncelikle, eti yenecek olan insanın aslında ölmüş olması." diye cevap verdi.

Söderlund, "Avrupa toplumunda insan eti tüketimi üzerine aşırı büyük bir tabu var ve bu durum insan eti endüstrisine girmek isteyen insanlara büyük zorluklar yaşatıyor." diye devam etti tartışmaya. Söderlund, insanların ölmüş insanlarla ilgili herhangi bir şey yapmaktan korktuklarını ama anlaşılamayan şeyin ise yüzyıllardır birbirlerini öldürmeye devam ettikleri olduğunu söyledi.

Ölmüş bir insanın bedenine zarar vermek üzerine birçok asılsız batıl inancın olduğunu söyleyen Söderlund, aynı zamanda Avrupa toplumunun aslında oldukça tutucu olduğunu ve bu yüzden de bilmedikleri daha önce denemedikleri şeyleri denemek istemediğini belirtti.

Programdaki tartışmanın sonunda Söderlund, insan eti tüketiminin iklim üzerine de birçok yararı olacağının altını çizdi.

Çevre konusunda her zaman duyarlı olmalarıyla bilinen İsveç halkı, iklim değişikliğini önleyebilmek için insan eti tüketimi fikrini aşırı buldu.

Gazeteci Mattias Albinsson, Twitter üzerinden "Dünyayı kurtarmak için birbirlerini yemeyi reddeden aptal tutucu insanlar!" alaycı yorumuyla Söderlund'un tartışmasından bir kısım alıp paylaştı.

Başka bir Twitter kullanıcısı "Tamam, artık belli! İlk onu yiyoruz." yazdı.

Farklı bir bakış açısıyla yaklaşan sosyal medya kullanıcısı ise, "Ya şu ana kadar çoktan insan eti yediysek? Avrupa Birliği'nin et endüstrisi kuralları hakkında ne biliyoruz ki?" diye yorumda bulundu.