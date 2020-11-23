‘İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir’ sergisi açıldı

Sanatın çalışma alanlarına taşması, mekanda bir dekorasyon unsuru olmaktan çıkıp çalışanlara ve ziyaretçilere ilham unsuru olmasının ilk örneklerinden olan “İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir...” sergisi HAN Spaces'te sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İnsanların iş ortamlarında da sanat eserlerine ulaşabilmelerine, onlarla çevrili bir atmosferde çalışabilmelerine olanak tanıyan sergide 14 çağdaş sanatçının 26 eseri yer alıyor.
Sergi hakkında bilgi veren ArtPick Kurucularından Seza Ünal Özeren, serginin ilhamını hanlardan aldığını ifade etti.
Özeren, sergide han kültüründen yola çıkarak mimari soyutlamaların yer aldığını dile getirerek, "Yaşadığımız mekanları biz şekillendiriyoruz ama aynı zamanda burada yaşadıklarımız da bizi şekillendiriyor. Sanatçılar tarafından yorumlanan bu mekanda izleyenin şekillendirildiği ve izleyende yeniden yorumlanacağı anları bekliyor" dedi.
Binayı aslında bir sergi alanı olarak düşündüklerini anlatan Özeren, "Bir galeriden veya bir müzeden farksız, o hissiyatı ortaya çıkartmaya çalıştık. İnsanlar ofiste çalıştıkça, gezdikçe fark etmeden işlerine ilham katacak eserlere maruz kalacaklar" diye konuştu.
HAN Spaces'in Üst Yöneticisi (CEO) Gizem Burteçin ise Alkaş ve Nurus ortaklığında kurulan mekanın çalışma mekanlarını dönüştürmek üzere yola çıktığını belirterek, HAN'da eski iş hanlarındaki gibi samimiyet, birliktelik ve dayanışma olan bir çalışma ortamı hayal ettiklerini söyledi.
Mekanlarında sanata alan açtıklarını dile getiren Burteçin, "Sanatın hayatı güzelleştirdiğine, çalışma alanlarında bizlere ilham verecek dürtüyü sağladığına inanıyoruz. ArtPick ile hayata geçirdiğimiz sergi sanatla beraber yaşama hissi veren çalışma alanları oluşturmak, paylaşımlı çalışma alanlarında çalışanların ve ziyaret edenlerin sanattan ilham almasını sağlamak ve sanatın sadece galerilerde ve müzelerde ziyaret edilecek bir kavram olmadığının altını çizmek istedik" diye konuştu.
Sergide, Suat Akdemir, Ahu Akgün, Ali Bilge Akkaya, Gökhan Balkan, Onur Gülfidan, İdil İlkin, Beste Kopuz, Sinan Logie, Toygun Özdemir, Burcu Perçin, Selim Süme, Nermin Ülker, Blanca Vinas ve Gabriel Vorgon'un eserleri bulunuyor.
Sergi 21 Şubat'a açık kalacak.
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