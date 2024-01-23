İnsan bedeni uzayda nasıl değişikliklere uğruyor?

Uzayda dünyadakinden çok daha yüksek miktarlarda radyasyona maruz kalınıyor.Bu sebeple kanser riski ve sinir sisteminde hasarların meydana gelme riski dünyadakinden daha yaygın oluyor. Uzay radyasyonu ayrıca mide bulantısı ve yorgunluğa da yol açabiliyor.

Mars dünyadan ortalama 140 milyon mil uzakta olduğu için NASA uzun bir görevde astronotların kendi kendilerine yeter hale gelmeleri için neler gerektiğini titizlikle planlıyor. Ekibin kendi vücut fonksiyonlarını gözlemleme eğitimi alması gerekiyor ve sağlıklı kalmak için yeterli tıbbi malzemeye ve gıdaya sahip olmalarına ihtiyaç var.

Kaynak: NASA