İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ndeki inşaat sahasında çalışan Ahmet Alış (53), yapımı devam eden 14 katlı binanın 6. katından dengesini kaybedip düştü.

Alış'ın birinci kattaki demir korkuluklarda asılı kaldığını gören mesai arkadaşları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, Alış'ı asılı olduğu yerden sepetli itfaiye aracı yardımıyla kurtardı.

AA'nın haberine göre; sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Alış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alış'ın cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.