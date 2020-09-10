İnşaattaki hareketlilik 3. ayını geride bıraktı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB),Türkiye’de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koyduğu Hazır Beton Endeksi verilerini açıkladı.
İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili endeks olumlu seyrini sürdürdü ve inşaattaki hareketliliğin 3. ayını geride bıraktığı ifade edildi.
Raporda konuta olan talebin hâlen cazibesini koruduğu ve buna bağlı olarak beklenti düzeyinin yüksek seyrettiği gözlemlendi. Öte yandan, normalleşme süreci ile Güven Endeksi’nde görülen yükseliş son iki aydır negatif tarafta kaldı. Özellikle pandeminin sonbahar ve kış ayları ile birlikte ne tarafa evrileceğine ilişkin belirsizliğin Güven Endeksi’ni sınırladığı düşünülüyor.
Hazır Beton Endeksi Ağustos Ayı Raporu’ndaki bütün endekslerde ve dolayısıyla inşaat sektöründe geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo göze çarparken geçen yılın aynı ayına göre Güven Endeksi’nde görülen artış yüksek olmasına rağmen endeks, eşik değerinin altında kaldı.
Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Son 3 aya ilişkin inşaat sektöründeki gelişmeler inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde katalizör vazifesi görmeye başladığına işaret etmektedir. 20 aydan sonra inşaatın hız kazanması ile birlikte inşaata girdi sağlayan imalat sektörlerinde ve inşaata bağlı olan hizmet sektörlerinde çok ciddi bir hareketlenme yaşanmıştır.” dedi.
Haziranda 190 bin rakamı ile zirve yapan konut satışlarının temmuzda 229 bin ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığını ifade eden Yavuz Işık, “Temmuz ayında ikinci el konutların satışında çok daha büyük bir hareketlilik olmuştur. İlk el konutlarda banka kredisi etkisini göstermiş ve 40 bine yakın bir satış rakamını gerçekleştirmiştir. İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki lokomotif rolü düşünüldüğünde, sektör için atılan olumlu adımların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi beklenmektedir.” şeklinde konuştu
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