Alınan bilgiye göre, Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.A. (19) ve K.K. (27),4 katlı binanın 2. katında sıva yaparken bellerine bağladıkları halat koptu. İşçiler, 3 metre yüksekten merdiven boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre işçilerden F.A. kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde, K.K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç işçilerin bugün işe başladıkları öğrenildi.