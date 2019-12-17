17 ARALIK 2019
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İnşaatta istihdam 2 bin kişi arttı

İnşaat sektörü son iki ayda yaşadığı 56 bin kişilik istihdam kaybı sonrası ilk kez artıya geçti. Sektör eylül ayında işgücüne 2 bin kişi ekledi. İnşaat sektörü Şubat 2018'den bu yana sadece Haziran 2019'da 12 bin kişi artışla istihdama pozitif katkı sağlamıştı. Şubat 2018-Ağustos 2019 arasında sektördeki kayıp 744 bin kişiyi bulmuştu. Eylül ayında en fazla istihdam artışı turizmdeki güçlü görünüme paralel olarak 31 bin kişi ile hizmet sektöründen geldi

17.12.2019 - 07:51 | Güncelleme:
İnşaatta istihdam 2 bin kişi arttı

Şubat 2018-Ağustos 2019 arasında toplam istihdam kaybının 744 bin kişiyi bulduğu inşaat sektörü eylülde pozitife geçti. İnşaat sektöründe eylül ayında 2 bin kişilik istihdam artışı oldu. İnşaat sektörü Şubat 2018'den bu yana sadece Haziran 2019'da 12 bin kişi ile istihdama pozitif katkı sağlamıştı. Bu ikinci pozitif katkı oldu. İnşaat sektörü son iki ayda 56 bin kişilik istihdam kaybı yaşamıştı.

İNŞAATTA TOPLAM İSTİHDAM KAYBI 744 BİN KİŞİ

Şubat 2018'de istihdam kaybının başladığı sektördeki kayıp, Şubat 2018-Ağustos 2019 arasında 744 bin kişiyi bulmuştu.

 

 Aylarİnşaat sektöründe istihdam (Bin kişi)Önceki aya göre değişim (Bin kişi)
Şub.182.196-21
Mar.182.153-43
Nis.182.095-58
May.182.047-48
Haz.182.009-38
Tem.181.954-55
Ağu.181.949-5
Eyl.181.898-51
Eki.181.861-37
Kas.181.806-55
Ara.181.724-82
Oca.191.676-48
Şub.191.658-18
Mar.191.605-53
Nis.191.572-33
May.191.529-43
Haz.191.54112
Tem.191.508-33
Ağu.191.485-23
Eyl.191.4872
Mevsim etkilerinden arındırılmış veri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı eylülde yüzde 13.8 oldu. Yıllık bazda işsizlik oranı 2.4 puan arttı. Ağustos ayına göre ise 0.2 puanlık düşüş görüldü. Toplam işsiz sayısı aylık bazda 84 bin kişi azaldı. Ancak yıllık bazda 817 bin kişi artarak 4.6 milyona ulaştı.

 


Tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 16.4 oldu. 15-24 yaş) arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı 4.5 puanlık artış ile yüzde 26.1 oldu.

HİZMET SEKTÖRÜNDİ İSTİHDAM 31 BİN KİŞİ ARTTI

 

 

 Hizmet sektöründe istihdam (Bin kişi)Önceki aya göre değişim (Bin kişi)
Şub.1815.65124
Mar.1815.68938
Nis.1815.70112
May.1815.694-7
Haz.1815.73945
Tem.1815.81980
Ağu.1815.939120
Eyl.1815.881-58
Eki.1815.92342
Kas.1815.826-97
Ara.1815.83812
Oca.1915.761-77
Şub.1915.85594
Mar.1915.88732
Nis.1915.858-29
May.1915.796-62
Haz.1915.790-6
Tem.1915.777-13
Ağu.1915.918141
Eyl.1915.94931
Mevsim etkilerinden arındırılmış veri

Aylık bazda bakıldığında Eylülde, toplam istihdam önceki aya göre 36 bin kişi artarken, tarım dışı istihdam verilerinde 29 bin artış yaşandı. Aylık bazda, en fazla istihdam artışı turizmdeki güçlü görünüme paralel olarak 31 bin kişi ile hizmet sektöründen geldi. Sanayi sektöründe artış hızı yavaşlasa da üst üste 3. ayda da istihdam kaybı görüldü. Sektördeki istihdam kaybı 5 bin oldu.

 

 

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