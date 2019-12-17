17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şubat 2018-Ağustos 2019 arasında toplam istihdam kaybının 744 bin kişiyi bulduğu inşaat sektörü eylülde pozitife geçti. İnşaat sektöründe eylül ayında 2 bin kişilik istihdam artışı oldu. İnşaat sektörü Şubat 2018'den bu yana sadece Haziran 2019'da 12 bin kişi ile istihdama pozitif katkı sağlamıştı. Bu ikinci pozitif katkı oldu. İnşaat sektörü son iki ayda 56 bin kişilik istihdam kaybı yaşamıştı.
İNŞAATTA TOPLAM İSTİHDAM KAYBI 744 BİN KİŞİ
Şubat 2018'de istihdam kaybının başladığı sektördeki kayıp, Şubat 2018-Ağustos 2019 arasında 744 bin kişiyi bulmuştu.
|Aylar
|İnşaat sektöründe istihdam (Bin kişi)
|Önceki aya göre değişim (Bin kişi)
|Şub.18
|2.196
|-21
|Mar.18
|2.153
|-43
|Nis.18
|2.095
|-58
|May.18
|2.047
|-48
|Haz.18
|2.009
|-38
|Tem.18
|1.954
|-55
|Ağu.18
|1.949
|-5
|Eyl.18
|1.898
|-51
|Eki.18
|1.861
|-37
|Kas.18
|1.806
|-55
|Ara.18
|1.724
|-82
|Oca.19
|1.676
|-48
|Şub.19
|1.658
|-18
|Mar.19
|1.605
|-53
|Nis.19
|1.572
|-33
|May.19
|1.529
|-43
|Haz.19
|1.541
|12
|Tem.19
|1.508
|-33
|Ağu.19
|1.485
|-23
|Eyl.19
|1.487
|2
|Mevsim etkilerinden arındırılmış veri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı eylülde yüzde 13.8 oldu. Yıllık bazda işsizlik oranı 2.4 puan arttı. Ağustos ayına göre ise 0.2 puanlık düşüş görüldü. Toplam işsiz sayısı aylık bazda 84 bin kişi azaldı. Ancak yıllık bazda 817 bin kişi artarak 4.6 milyona ulaştı.
Tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 16.4 oldu. 15-24 yaş) arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı 4.5 puanlık artış ile yüzde 26.1 oldu.
HİZMET SEKTÖRÜNDİ İSTİHDAM 31 BİN KİŞİ ARTTI
|Hizmet sektöründe istihdam (Bin kişi)
|Önceki aya göre değişim (Bin kişi)
|Şub.18
|15.651
|24
|Mar.18
|15.689
|38
|Nis.18
|15.701
|12
|May.18
|15.694
|-7
|Haz.18
|15.739
|45
|Tem.18
|15.819
|80
|Ağu.18
|15.939
|120
|Eyl.18
|15.881
|-58
|Eki.18
|15.923
|42
|Kas.18
|15.826
|-97
|Ara.18
|15.838
|12
|Oca.19
|15.761
|-77
|Şub.19
|15.855
|94
|Mar.19
|15.887
|32
|Nis.19
|15.858
|-29
|May.19
|15.796
|-62
|Haz.19
|15.790
|-6
|Tem.19
|15.777
|-13
|Ağu.19
|15.918
|141
|Eyl.19
|15.949
|31
|Mevsim etkilerinden arındırılmış veri
Aylık bazda bakıldığında Eylülde, toplam istihdam önceki aya göre 36 bin kişi artarken, tarım dışı istihdam verilerinde 29 bin artış yaşandı. Aylık bazda, en fazla istihdam artışı turizmdeki güçlü görünüme paralel olarak 31 bin kişi ile hizmet sektöründen geldi. Sanayi sektöründe artış hızı yavaşlasa da üst üste 3. ayda da istihdam kaybı görüldü. Sektördeki istihdam kaybı 5 bin oldu.
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