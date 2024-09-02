İnşaatta iskele çöktü: 3 işçiden acı haber
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitedeki apartman inşaatının 12. katındaki iskele çöktü. İskelenin çökmesi sonucu dış cephe mantolaması yapan 3 işçi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Törekent Mahallesi'nde bir sitenin apartman inşaatının 12. katında dış cephe mantolaması yapan kardeşler Çetin Buru (39) ile Volkan Buru (34) ve kuzenleri Mertcan Buru'nun (27) bulundukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Volkan ve Çetin Buru adlı kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mertcan Buru ise buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.