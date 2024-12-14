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        Haberler Gündem Güncel İnşaatta iskele çöktü: 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de inşaatta iskele çöktü: 1'i ağır 3 yaralı

        Kayseri'de 4 katlı inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:21
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        İnşaatta iskele çöktü: 1'i ağır 3 yaralı
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        Kayseri'de iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Kocasinan Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'ndaki 4 katlı inşaatta meydana geldi.

        İnşaat işçisi M.Ç., V.B. ve O.İ., iskelede çalıştıkları sırada iskele tamamen çöktü. 3 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırdı. O.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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