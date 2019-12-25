25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) aralık ayı sektörel güven endekslerini açıkladı.
Buna göre Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 91.3 iken, Aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 93.2 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.6, yüzde 1.9 ve yüzde 3.4 artarak 89.8, 89.3 ve 100.5 değerlerini aldı.
PERAKENDEDE ARTIŞ YÜZDE 1.4
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 1.4 oranında artarak 102.6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3.4 artarak 96.9 ve 109.3 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1.2 azalarak 101.8 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2019:
68.9'A YÜKSELDİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 63.9 iken, aralık ayında yüzde 7.9 oranında artarak 68.9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9.1 ve yüzde 7.2 artarak 48.6 ve 89.2 değerlerini aldı.
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