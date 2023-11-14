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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnşaatta cansız beden bulundu

        Niğde'de inşaatın asansör boşluğunda cansız beden bulundu

        Niğde'de apartman inşaatının asansör boşluğunda cansız erkek bedeni bulundu. Ekiplerin incelemesinde cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:13
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        İnşaatta cansız beden bulundu
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        Niğde'nin Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

        İnşaata gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Erkeğe ait cansız beden, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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