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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

        İnşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

        Niğde'de inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 01:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 01:18
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        İnşaatın asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu
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        Niğde merkez Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan bir inşaatın asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden şahsın Cafer Erden olduğunu belirlendi.

        Cafer Erden’in cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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