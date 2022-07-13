İnşaatta ölüm! 13 yaşındaydı!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çalışan babası ile inşaata gelen A.K. (13), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatta sıvacılık yapan babası S.K.'nın yanında gelen A.K., iddiaya göre dengesini kaybedip, korkulukları bulunmayan 4'üncü kat balkonundan düştü. 10 metre yükseklikten beton zemine düşen A.K., kanlar içinde kaldı.

Babasının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, A.K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözyaşlarına boğulan S.K.'yı, mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

A.K.'nın cansız bedeni, incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.