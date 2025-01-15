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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı

        İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı, aylık ise yüzde 3,2 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:31
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        İnşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

        İnşaat üretimi aylık yüzde 3,2 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

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