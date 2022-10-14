İnşaat son çeyreğe yavaşlayarak girdi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Hazır Beton Endeksi’nin 2022 Eylül Ayı Raporu’nu açıkladı.
Rapora göre, Faaliyet Endeksi ağustosta yukarı yönlü bir hareketin sonrasında eylülde yeniden eşik değerin altına geriledi ve istikrarsız bir hareket gösteriyor. Eylül ayında, geçen ay olduğu gibi beklenti ve güven endeksleri eşik değerin altında kaldı. Beklenti Endeksi ağustos ayındaki dip noktadan yükselişe geçti ancak eşik değeri aşamadı. Birleşik Beton Endeksi, beklentideki yükselişe rağmen faaliyetteki azalmanın etkisi ile geçen ay ile aynı düzeyde kaldı.
THBB YÖNETİM KURULU BAŞKANI IŞIK: İNŞAAT FAALİYETLERİ İSTİKRARSIZ
Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “İnşaat faaliyetleri ağustosta yukarı yönlü bir hareketin sonrasında eylülde yeniden eşik değerin altına gerilemiştir ve istikrarsız bir hareket göstermektedir” dedi.
Önceki yılın aynı ayına göre endeks değerlerindeki değişim oranlarını değerlendiren Yavuz Işık, “Her 4 endeks de geçen yılın aynı dönemine kıyasla gerilemiş görünmektedir. Özellikle faaliyetteki gerileme daha yüksek durumdadır. Beklenti ve güvenin de geçen yıla kıyasla düşük kalması, hem mevcut durumda hem de önümüzdeki dönem için inşaat sektöründe canlanmanın beklenmediğini göstermektedir. Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi içerisindeki sektörlerden en fazla daralan inşaat sektörü, son çeyreğe de yavaşlayarak girmiş görünmektedir. İstikrarsız bir faaliyet düzeyi ile birlikte beklentinin ve güvenin de düşük seviyede kalması, inşaat sektörünün gerçek potansiyelinden hâlen uzak olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.
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