AA

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, son 10 yılda inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısında düzenli artış olurken buralarda çalışanların sayısı dalgalı seyir izledi.

Söz konusu sektörün firma sayısı 2011'de 88 bin 701 iken bu sayı 2015'te 100 bin 931'e, 2019'da 121 bin 494'e yükseldi. Sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yaklaşık yüzde 4,6 artırmayı başardı. Bu dönemde firma sayısı 127 bin 50'e çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 43,2 artmış oldu.

Bu sektörde çalışan sayısı 2011'de 978 bin 89 iken bu sayı 2015'te 1 milyon 310 bin 109'a, 2018'de 1 milyon 428 bin 555'e çıktı. Takip eden yıllarda bu rakamların gerisinde kalan istihdam 2019'da 1 milyon 100 bin 127, 2020'de ise 1 milyon 107 bin 177 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA MİKRO ÖLÇEKLİ FİRMA VAR



Sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, bu alanda en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 99 bin 220 mikro ölçekli, 23 bin 475 küçük ölçekli, 3 bin 869 orta ölçekli ve 486 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.

Söz konusu firmaların türlerine bakıldığında ise 101 bin 799'unun limitet şirket, 18 bin 15'inin anonim şirket, 3 bin 82'sinin kooperatif ve 4 bin 154'ünün diğer türlerde faaliyette bulunduğu belirlendi.