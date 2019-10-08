"İnşaat sektöründe canlanmanın ilk sinyalleri alındı"

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Hazır Beton Birliği'nin açıkladığı “Hazır Beton Endeksi” 2019 Eylül Ayı Raporu’nda, inşaat faaliyetlerinde hareketliliğin başlamasıyla birlikte sektör oyuncularının güven sorununun devam ettiğini belirtti.
Rapor'da yer alan bilgilere göre, inşaat faaliyetlerinde bir hareketlilik başlamış görünmekle birlikte sektör oyuncularının güven sorunu devam etmektedir. Bütün endeksler yukarı yönlü bir hareket sergilemekle beraber Faaliyet ile Güven Endeksi’nin arasının bu denli açılmış olması, inşatta kalıcı bir iyileşmenin başladığını söylemek için henüz erken olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin beklenti yükselmekle beraber eşik değerin altında kalmaya devam ettiği belirtildi
Sonuçları değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. İnşaat faaliyetlerinde 16 ay aradan sonra ilk kez canlanma yaşandı. Hareketlilik başlamış görünmekle birlikte inşaat sektörü oyuncularının güven sorunu devam etmektedir.” dedi.
Işık, “Resmî rakamlara göre bir yıldır gerileyen inşaat sektörünün ekonomi içindeki payı yüzde 5,3’e gerilemiş durumdadır. Son 20 yılın verileri incelendiğinde ikinci çeyrekler bazında inşaat sektörü kriz yılları olan 2001 ve 2009 yıllarından sonra en kötü dönemini geride bırakmıştır. İnşaatın bu durumu yalnızca kendisini değil tüm ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Son açıklanan rakamlara göre inşaata girdi sağlayan imalat sanayi sektörlerimizin kapasite kullanımı, ağustos ayı itibarıyla, imalat sanayi ortalamasının yüzde 7 altındadır, yani inşaat geriledikçe imalat da zorlanmaktadır. İnşaat sektöründe yüzde 25’e yakın bir istihdam kaybı söz konusudur. Bütün bu rakamlar bize, Yeni Ekonomi Planı’nda belirlenen yüzde 5’lik büyüme hedefinin yakalanması, istihdam hedeflerinin tutturulması için inşaat sektöründe bu hareketliliğin artarak devam etmesinin gerekliliğine işaret etmektedir.” dedi.
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