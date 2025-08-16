Habertürk
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır artıyor

        Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.08.2025 - 13:29
        İnşaatta çalışan sayısı 36 aydır artıyor
        İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır artış göstererek yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.

        Ücretli çalışan sayısının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise inşaat kategorisindeki artış dikkati çekti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede artan konut ihtiyacı ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm seferberliği, sektördeki istihdam artışında etkili oldu.

        Haziranda inşaat sektöründe çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 1 milyon 903 bin 511 kişiye çıktı.

        Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre inşaat sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır arttı.

        Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.

        Bu 36 aylık dönemde yıllık bazda en büyük artış, yüzde 17 ile Ocak 2023'te gerçekleşti.

        En çok çalışan bina inşaatında

        Sektöre yönelik ücretli çalışan istatistiklerinin alt detayları incelendiğinde, "bina inşaatı"nda çalışanların ilk sırada yer aldığı görüldü.

        Sektördeki yaklaşık 2 milyon kişinin 1 milyon 239 bin 781'ini "bina inşaatı"nda, 248 bin 454'ünü "bina dışı yapıların inşaatı"nda ve 415 bin 276'sını "özel inşaat faaliyetlerinde" çalışanlar oluşturdu.

        Son 12 ayda inşaat sektöründe çalışan sayısının yıllık bazda değişimi ise şöyle:

        AYLAR ÇALIŞAN SAYISI DEĞİŞİM
        Temmuz 2024 1 856 883 9,2
        Ağustos 2024 1 876 602 7,3
        Eylül 2024 1 884 656 6,7
        Ekim 2024 1 904 404 7,2
        Kasım 2024 1 890 824 7,0
        Aralık 2024 1 853 840 5,0
        Ocak 2025 1 807 292 6,3
        Şubat 2025 1 755 604 2,0
        Mart 2025 1 742 293 0,1
        Nisan 2025 1 860 377 7,3
        Mayıs 2025 1 913 725 4,6
        Haziran 2025 1 903 511 8,2
