Haberler Emlak 'İnşaat sektörü her an ok gibi fırlayabilir' İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, "Açıklanan büyüme rakamları, inşaat sektörünün önümüzdeki dönemler için hazırlandığını göstermektedir. Son 1.5 yıldır bekletilen projeler nedeniyle gerilimi artan inşaat sektörü her an ok gibi fırlayabilir" ifadelerini kullandı.













