Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) eylül ayı 'Sektörel Güven Endeksleri' verilerini yayımladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ağustos ayında 89.1 iken, Eylül ayında yüzde 0.2 oranında artarak 89.3 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 1 artarak 87 ve 85.4 değerlerini aldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2.2 azalarak 95.4 oldu.

PERAKENDEDE SATIŞ BEKLENTİSİ ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında yüzde 2.7 oranında artarak 97.6 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4.1, yüzde 1 ve yüzde 3.4 artarak 89, 105.8 ve 98.1 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Eylül 2019:

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55.5 iken, Eylül ayında yüzde 8.3 oranında artarak 60.1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 6.6 ve yüzde 9.4 artarak 44.4 ve 75.9 değerlerini aldı.

