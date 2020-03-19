19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, "Yurtiçi ve yurtdışında istihdam kapasitesi yüksek inşaat sektörü destek kapsamında olmalı" çağrısı yaptı.
Covid-19 salgınının toplum sağlığının yanında, arz ve talepte yarattığı sorunlar ile üretim ve hizmet faaliyetlerinin durması veya aksaması sonucunda önemli çapta ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtığına dikkat çeken Yenigün, "Bu çerçevede Türk iş dünyası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Sektörümüzün salgın kaynaklı yaşadığı sorunlar ile bunlara çözüm önerilerimizi dün yapılan zirve öncesinde ilgili bakanlarımıza iletmiştik. Bugün yaşamakta olduğumuz olağanüstü şartlarda, ekonomi üzerinde yapılacak zamanlı ve kapsamlı müdahaleler ile süreklilik arz edecek şekilde inşaat sektörünün de temsil edildiği geniş katılımlı çalışmalar hayati önem taşıyacaktır" dedi ve ekledi:
"Açıklanan 'Ekonomik istikrar Kalkanı Paketi'nde kısa ve esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi ile yapılan istihdam vurgusunu önemsiyoruz. SGK primleri ve vergi ödemelerinin ötelenmesi önlemlerini kıymetli buluyoruz.
"Bu çerçevede, doğrudan ve dolaylı olarak ekonominin üçte birini etkileyen, istihdam kapasitesi yüksek inşaat sektörünün de bu düzenlemelerden istifade etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.
"Bankalarımızın, Türkiye Bankalar Birliği´nin iş dünyasının kredi borçlarıyla ilgili taleplerine hızlı ve olumlu yanıt verilmesi konusundaki tavsiye kararını uygulaması bu sıkıntılı dönemde firmalarımıza bir nebze nefes aldıracaktır.
'OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAKTIR'
"Kredi Garanti Fonu ve Bankalar tarafından yaratılacak her türlü ilave finansman imkanı yaşanan ve yaşanacak olan sıkıntıları rahatlatacaktır. Ayrıca konut sektörü için getirilen düzenleme, yaratacağı zincirleme etki ile olumlu sonuçlar doğuracaktır.
"Yurtiçinde 200'ü aşkın alt sektöre talep yaratan, yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı istihdam eden, yurtdışındaki projelerle de ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan sektörümüz ekonomimizde toparlanmanın sürmesi ve hedeflerin yakalanabilmesi açısından önem taşımaktadır.
"Desteklerin yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında süren projelerimizde mevcut olağanüstü durum nedeniyle yaşanabilecek gecikmeler konusunda da sürmesini bekliyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler tarafından uygulanan farklı nitelikteki önlemlerin projelerimizde gecikmelere ve neticede cezai yaptırımlara muhatap olmamaları için hükümetlerarası temasların gündeminde tutulması uygun olacaktır.
"Toplumumuzun sağlığı ve ekonomimizin geleceği açısından bu sıkıntılı günlerin en az hasarla atlatılmasını diliyor, sektör olarak tüm güçlüklere rağmen ülkemize en büyük katkıyı vermek için çalışmayı sürdürüyoruz."
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