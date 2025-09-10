Habertürk
        İnşaat malzemesi sanayi yıllık ihracatı 30 milyar doları aştı - Emlak Haberleri

        İnşaat malzemesi sanayi yıllık ihracatı 30 milyar doları aştı

        Türkiye'nin son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı temmuz ayındaki güçlü performansla birlikte 30,25 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 15:13 Güncelleme: 10.09.2025 - 15:13
        İnşaat malzemesi sanayi ihracatı 30 milyar doları aştı
        Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan dış ticaret endeksinin temmuz sonuçları açıklandı.

        Buna göre, temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artışla 2,79 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Miktar açısından değerlendirildiğinde ise ihracat temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artışla 4,72 milyon tona yükseldi. Kilogram başına düşen ortalama ihracat birim fiyatı 0,59 dolar oldu.

        İnşaat malzemesi sanayisinin ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 1,12 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece temmuz ayı, yılın en yüksek ithalat değerine ulaşılan ay oldu.

        Sektörün yıllık ihracatı yüzde 4,7 arttı

        Temmuz ayındaki güçlü ihracat performansıyla birlikte yıllıklandırılmış yani son 12 aylık inşaat malzemesi sanayi ihracatı 30,25 milyar dolara yükseldi. Yılın yedinci ayı itibarıyla yıllık ihracat değer bazında yüzde 4,7, miktar bazında ise yüzde 6,5 artış gösterdi.

        Sektörün miktar açısından ihracatı söz konusu dönemde 48,82 milyon tona çıkarken kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 0,62 dolar seviyesinde gerçekleşti. Pazarlardaki tarife belirsizlikleri, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve jeopolitik gelişmelere rağmen ihracatta artışın devam etmesi dikkati çekti.

        Alt sektörlerde temmuz ayında pozitif performans yaşandı

        Verilere göre, temmuzda inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı hem değer hem de miktar bazında genel olarak pozitif bir tablo ortaya koydu. Sekiz alt ürün grubunun altısında ihracat miktarı, yedisinde ise ihracat değeri geçen yılın aynı ayının üzerine çıktı.

        Demir çelik ürünlerin ihracat miktarı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9, mineral, taş ve toprak ürünlerinin miktarı ise yüzde 35,7 arttı. Elektrik malzemesi ve teçhizatları ihracatı da miktar olarak yüzde 21,9 yükseldi. Buna karşılık, kimyasal bazlı ürünlerin ihracat miktarında yüzde 22,2 düşüş yaşandı.

        Değer bazında ise demir çelik ürünlerinde yüzde 9, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 16,7, elektrik malzemesi ve teçhizatlarında ise yüzde 26,7 artış kaydedildi. Kimyasal bazlı ürünlerde ise değer bazında değişim yaşanmadı.

