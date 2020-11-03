Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Ekim 2020 Sektör Raporu'na göre, salgın nedeniyle ikinci çeyrekte meydana gelen daralmanın ardından üçüncü çeyrekte inşaat malzemesi sanayi üretiminde yüzde 14,2 oranında hızlı bir büyüme ve 5,51 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirildi.
Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.
Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisi 2019 yılında inşaat sektöründeki daralma nedeniyle sıkıntılı bir yıl geçirdi.
İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2019'un ilk yarısındaki daralma sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 11,5 küçüldü, son çeyrekte yüzde 0,1 artış gösterdi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 8 büyüdü. Ancak salgın nedeniyle ikinci çeyrekte üretimde bu kez yüzde 8 daralma gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 14,2 ile hızlı bir büyüme yaşandı. Hem iç hem de dış talepte kuvvetli bir genişlemenin olduğu üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir toparlanma yaşandı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ÖNEMLİ İHRACAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ
İnşaat malzemesi ihracatı, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri ile 2020'nin ilk çeyreğinde zayıfladı ve 5,8 milyar dolara geriledi. İhracatta esas etki yılın ikinci çeyreğinde yaşandı ve ihracat 4,34 milyar dolara indi.
Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemesi ihracatında hızlı bir toparlanma yaşandı ve ihracat 5,51 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2019'un üçüncü çeyrek ihracat büyüklüğüne de ulaşıldı.
YURT İÇİ SATIŞLARDA ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SIÇRAMA YAŞANDI
İnşaat malzemesi yurt içi satışları 2018 yılında zayıflamış, geçen yıl ise önemli ölçüde gerilemişti. 2018'de yaşanan finansal şokun ardından inşaat sektörü geçen yıl sert bir küçülme göstermişti. Buna bağlı olarak inşaat malzemesi yurt içi satışları da düşmüştü.
Bu yılın ilk çeyreğinde satışlardaki düşüş sürdü. İkinci çeyrekte Kovid-19'un etkisiyle yurt içi satışlar sert şekilde daraldı. Üçüncü çeyrekte ise inşaat malzemesi yurt içi satışlarında önemli bir sıçrama yaşandı. Kovid-19 salgını nedeniyle sağlanan kredi desteklerini büyük ölçüde kullanan inşaat sektörü mevcut işlerini hızla tamamlamaya yöneldi. Buna bağlı olarak inşaat malzemelerine önemli bir talep oluştu. Yurt içi satışlar üçüncü çeyrekte Kovid-19 öncesi satış seviyesini de aştı.
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