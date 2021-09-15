İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretim Endeksi, ağustosta 204,8 puana ulaşarak en yüksek seviyeyi gördü.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin ağustos ayı sonuçları açıklandı.
Buna göre, temmuzda çalışma gün sayısının azalmasıyla gerileyen Bileşik Endeks, ağustosta kuvvetli bir geri dönüş yaptı. Tam açılmanın ve yüksek sezonun endeksler üzerindeki olumlu etkileri ağustosta daha çok hissedildi. Faaliyet, güven ve beklentilerle artış gösterdi.
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ağustosta 1,65 puan artarak 79,79 puana yükseldi. Kademeli artışına geri dönen Bileşik Endeks'in gelecek aylarda da artışını sürdürmesi bekleniyor.
İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri, ağustosta önceki aya göre önemli ölçüde arttı. Çalışma gün sayısının azalmasına bağlı olarak temmuzda gerileyen faaliyetler ağustosta hızla toparlandı. Açılmanın esas etkisi ağustosta görüldü. Yüksek mevsim olması da faaliyetleri olumlu etkiledi.
Faaliyet Endeksi, ağustosta önceki aya göre 4 puan arttı. Tüm faaliyet gruplarında önemli artışlar yaşandı. Böylece Faaliyet Endeksi, Temmuz 2017'den sonraki en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
ÜRETİM EDNEKSİ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Üretim Endeksi, ağustosta önceki aya göre 9,1 puan artarak 204,8 seviyesine yükseldi ve ölçülmeye başlandığı Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Cirolar, ağustosta iç satışlar ve ihracattaki artışlarla sıçrama gösterdi. Uzun tatillerle temmuzda gerileyen faaliyetler ağustosta kuvvetli bir geri dönüş yaptı.
Güven Endeksi, ağustosta temkinli eğilimini sürdürdü. Tam açılmanın güven üzerindeki olumlu etkileri ağustosta daha çok hissedildi. Faaliyetlerdeki kuvvetli geri dönüş de güveni destekledi. Güven seviyesi, ağustosta önceki aya göre 0,68 puan arttı. Temmuzda sınırlı bir düşüş gösteren güven, geçen ay bu kez sınırlı bir artış gösterdi.
Geçen ay yüksek mevsim etkisi ve faaliyetlerdeki hızlı toparlanma güvende artış sağladı. Ancak güven artışının aylar itibarıyla halen çok sınırlı olduğu görüldü.
Beklenti Endeksi, ağustosta 0,9 puan arttı. Böylece Beklenti Endeksi, yeni yılda başlayıp temmuzda ara verdiği artışını ağustosta sürdürdü. Tam açılmaya geçilmesinin beklentiler üzerindeki olumlu etkisi hissedildi. Faaliyetlerdeki artış ve yüksek sezonun sürmesi de beklentileri destekledi.
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