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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 2021 sonuçları açıklandı.

Temmuz ayında gerileme yaşandığı belirtilen Bileşik Endeks’te şu bilgiler yer aldı:

Faaliyetler tarafında temmuz ayındaki uzun tatiller ve çalışma gün sayısının azalması olumsuz etki yarattı. Tam açılmaya rağmen salgında yaşanan dördüncü dalga ise güven ve beklentilerde sınırlı da olsa düşüşlere yol açtı. Faaliyet, güven ve beklentilerin birlikte düşüş gösterdiği İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,9 puan geriledi. 78,14 puana inen Bileşik Endeks kademeli artışına ara verdi.

TEMMUZDA TÜM FAALİYET GRUPLARINDA GERİLEME YAŞANDI

Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 2,8 puan düştü. Yüksek mevsim olmasına karşın tüm faaliyet gruplarında önemli düşüşler yaşandı. Buna rağmen Faaliyet Endeksi 2017 yılı ağustos ayından sonraki en yüksek üçüncü seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içi satışlar temmuz ayında önemli gerileme gösterdi. İhracat uzun süre sonra aylık olarak geriledi. Üretimde temmuz ayında yüksek bir gerileme gerçekleşti. Üretim Endeksi ölçülmeye başlandığı günden bu yana haziran ayında ulaştığı en yüksek seviyesinden geri geldi. Cirolar temmuz ayında iç satışlar ve ihracattaki gerileme ile düşüş gösterdi.

GÜVEN ENDEKSİ SINIRLI ÖLÇÜDE DÜŞTÜ

Güven Endeksi temmuz ayında temkinli eğilimini sürdürdü. Temmuz ayı başından itibaren tam açılmaya geçiş, güveni destekledi. Ancak diğer yandan salgında yaşanmaya başlanan dördüncü dalga güveni olumsuz etkiledi. Güven seviyesi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,31 puan düştü. Mayıs ve haziran aylarında temkinli ve sınırlı artış gösteren güven, temmuz ayında bu kez sınırlı bir düşüş gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi sınırlı ölçüde düştü. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Yurtiçi pazarlarda da güvende temmuz ayında uzun süre sonra düşüş oldu.

İhracat pazarlarına olan güvende ise artış devam etti. Temmuz ayındaki açılmalar ve yüksek mevsim olmasına rağmen güvende temkinli eğilim devam etti. Salgının dördüncü dalgası ve faaliyetlerdeki düşüşün olumsuz etkilediği Güven Endeksi kırılgan olmayı sürdürüyor.

SALGINDA DÖRDÜNCÜ DALGA BEKLENTİLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Beklenti Endeksi yeni yıldaki kesintisiz artışına temmuz ayında ara verdi. Tam açılmaya geçilmesine rağmen salgındaki dördüncü dalga nedeniyle, alınan yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki durağanlaşma beklentileri olumsuz etkiledi. Faaliyetlerdeki gerileme de temmuz ayında beklentiler üzerinde sınırlayıcı etki yarattı. Beklenti Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 puan düştü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı düşüş oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde uzun süre sonra düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihracat siparişleri artışı temmuz ayında yavaşlayarak sürdü. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi ise temmuz ayında kuvvetli bir artış gösterdi. Üretim beklentileri kuvvetli kalmaya devam etti.

Dördüncü dalganın olumsuz etkilediği beklentilerde, salgındaki gelişmelerin temel belirleyici olmaya devam edeceği öngörülüyor. Sektörde yüksek sezonun devam etmesi dolayısıyla faaliyetlerdeki yeniden artışın beklentileri de desteklemesi bekleniyor.