20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şubatta faaliyetlerde son yılların en yüksek aylık büyümesini gerçekleştiren inşaat malzemeleri sanayisi, koronavirüs nedeniyle güven ve beklenti artışında sınırlı kaldı.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin şubat sonuçları açıklandı.
Sonuçlara göre, şubatta faaliyetlerde son yılların en yüksek aylık büyümesi gerçekleşti. Buna karşın güven ve beklentilerde artış, koronavirüs endişeleri nedeniyle sınırlı kaldı. Şubatta 0,90 puan artan Bileşik Endeks, dip seviyelerden toparlanmasını sürdürdü.
İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri şubatta son yılların en önemli aylık büyümesini gerçekleştirdi. Faaliyetlerde özellikle iç satışlar ve üretimde sıçrama yaşanırken, ihracat ve cirolarda da önemli artışlar gerçekleşti.
Mevsimsellik etkileriyle son 3 ayda faaliyetlerde yaşanan gerileme sona erdi. Şubatta özellikle satışlar tarafında önemli bir iyileşme yaşandı. Faaliyet Endeksi şubatta önceki aya göre 2,7 puan arttı. 2017 Mart'tan beri faaliyetlerde en yüksek aylık artış gerçekleşti.
Yurt içi satışlarda önemli bir artış yaşanırken, ihracat iki ay aradan sonra şubatta yeniden hızlı artış gösterdi. Üretimde şubatta sıçrama yaşandı. Cirolar iç satışlardaki ve ihracattaki hızlı artışa bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi. Neredeyse tüm faaliyetlerde hızlı büyümeler oldu. Mevsimsellikle bahar aylarında faaliyetlerin daha da artması beklenirken koronavirüs etkisinin buna imkan tanımayacağı öngörülüyor.
GÜVEN ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ DURAĞANLAŞTI
Şubatta faaliyetlerde yaşanan son yılların en yüksek büyümesine karşın koronavirüs etkisi Güven Endeksi'nde durağanlaşmaya yol açtı. Güven seviyesi şubatta önceki aya göre sadece 0,05 puan arttı. Endeksteki temkinli toparlanma şubatta yerini temkinli durağanlığa bıraktı.
Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde çok sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe de inşaat malzemeleri sanayisinde de güven artışı sınırlı gerçekleşti. Yurt içi pazarlarda güven şubatta değişmedi. İhracat pazarlarında ise güven şubatta çok uzun süre sonra gerileme gösterdi. Güven Endeksi'nin tüm unsurlarına yayılan temkinli iyileşme bu kez de koronavirüs etkisiyle kesintiye uğradı.
BEKLENTİLERDE SINIRLI ARTIŞ YAŞANDI
Faaliyetlerdeki hızlı büyümeye rağmen beklentiler de Güven Endeksi'nde olduğu gibi koronavirüs endişesinden olumsuz etkilendi. Beklenti Endeksi'nde şubatta iyileşme yavaşladı.
Beklentiler faaliyetlerdeki hızlı artışa karşın temkinli bir iyileşme eğilimi gösterdi. Ayrıca koronavirüs etkisine rağmen beklentilerin şubatta da artış göstermesi olumlu bulundu. Şubatta önceki aya göre 0,5 puan artan endeks, geçen yılın aynı döneminin 1,6 puan altında gerçekleşti.
Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde sınırlı bir artış yaşanırken, ihracat siparişleri şubatta artışını sürdürdü. Yurt içi siparişlerdeki mevsimsel artış beklentisi ve ihracat siparişlerinde devam eden artış üretim beklentilerini destekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!