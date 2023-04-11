İnşaat malzemeleri ihracatında gerileme sürdü

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Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2023 yılı şubat ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, dış ticarette ocak ayında görülen gerileme eğilimi, şubatta da devam etti. Pazarlardaki yavaşlama ve depremin yarattığı kısıtlayıcı etkiyle bölgede yer alan sanayi tesislerinin olumsuz etkilenmesi sebebiyle gerileyen inşaat malzemeleri ihracatı, şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 632 milyon dolar azalarak 2,13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte ihracat 2021 yılı şubat ayından sonra en düşük seviyeyi gördü.

İHRACAT MİKTAR VE DEĞER OLARAK AZALDI

Türkiye İMSAD raporuna göre, inşaat malzemeleri ihracatı Şubat 2023’te miktar olarak da bir önceki yılın şubat ayına göre 1,96 milyon ton geriledi. 2022 yılı şubat ayında 4,97 milyon ton olan ihracat miktarı, bu yılın aynı döneminde 3,01 milyon tona indi. Depremin etkisi ihracatta miktar olarak daha belirgin hissedildi.

YILLIK İHRACAT GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 27 arttı. 2022 yılı şubat ayında ortalama ihracat birim fiyatı 0,56 dolar/kg seviyesindeyken, bu yılın şubat ayında 0,71 dolar/kg seviyesine yükseldi. Birim fiyattaki yüksek artışın sebebi ise görece daha düşük fiyatlardaki ürün ihracatının azalması olarak öne çıktı. Rapora göre, şubat ayındaki ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemeleri ihracatı 32,95 milyar dolara gerilerken, değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. İhracat yıllık bazda miktar olarak ise yüzde 15,9 gerileyerek 54,93 milyon tona indi. Ortalama yıllık ihracat birim fiyatı yüzde 22,4 artarak 0,60 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti.

İTHALATTA MİKTAR AZALDI, DEĞER ARTTI

2023 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı ise geçen yılın şubat ayına oranla yüzde 10’luk artışla 893 milyon dolara yükseldi. İthalat miktar olarak bir önceki aya göre azalırken, 280 bin 201 ton seviyesinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2023 yılı şubat ayında 3,19 dolar/kg olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı.

ALT SEKTÖRLERDE FARKLI EĞİLİMLER GÖRÜLDÜ

Ekonomi ve finans çevreleri tarafından dikkatle izlenen rapora göre, inşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansı da 2023 yılı şubat ayında genel olarak geriledi. Şubat ayında yaşanan depremin etkisi inşaat malzemeleri sanayi alt sektörleri ihracatını sınırladı. Buna karşın alt sektörlerde farklı eğilimler de görüldü.

2023 yılı şubat ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat birim fiyatları 2022 yılı şubat ayına göre yüksek gerçekleşti. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki gerileme eğilimine rağmen fiyatlar geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti. 2023 yılı şubat ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 daha yüksek seviyede gerçekleşirken, demir çelik ürünlerinde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 17,1, prefabrik yapılarda yüzde 19,1, ağaç ve ahşap ürünlerde ise yüzde 9,9 arttı. Sadece metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 0,6 düştü.

2023 yılı şubat ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat miktar olarak geçen yılın şubat ayının altında gerçekleşti. Bir alt sektöre ise artış yaşandı. Miktar olarak düşüşlerde depremin ve pazarlardaki yavaşlamanın etkisi görüldü. 2023 yılı şubat ayında 2022 yılı şubat ayına göre miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 44,3, mineral, taş ve toprak ürünlerde yüzde 41,1 oldu. Metal bazlı ürünlerin ihracatı yüzde 27,3, prefabrik yapıların ihracatı yüzde 61,7 azaldı. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracatı ise miktar olarak yüzde 2,7 arttı.

2023 yılı şubat ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ihracat değer olarak düştü. İki ürün grubunun ihracatı ise aynı döneme göre değer olarak arttı. 2023 yılı şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre değer olarak ihracat düşüşü demir çelik ürünlerde yüzde 34,8, metal bazlı ürünlerde yüzde 27,6, mineral, taş ve toprak ürünlerde yüzde 22,5 ve prefabrik yapılarda ise yüzde 54,2 oldu. Kimyasal bazlı ürünlerde ihracat değer olarak yüzde 5,1 ve elektrik malzemelerinde ise yüzde 0,6 oranında artış gösterdi.

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