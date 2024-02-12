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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde artış sürüyor - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetinde artış sürüyor

        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26, işçilik endeksi yüzde 111,83 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:08
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        İnşaat maliyetinde artış sürüyor
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        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26, işçilik endeksi yüzde 111,83 yükseldi.

        BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,20 ARTTI

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,62 arttı.

        BİNA DIŞI YAPILARDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,13

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.

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