Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.972,63 %0,15
        DOLAR 40,7175 %0,10
        EURO 47,5024 %0,25
        GRAM ALTIN 4.409,50 %-0,79
        FAİZ 39,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,87 %-0,63
        BITCOIN 122.059,00 %3,12
        GBP/TRY 54,8259 %0,15
        EUR/USD 1,1658 %0,15
        BRENT 66,07 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 7.209,54 %-0,79
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyeti yüzde 23,58 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyeti yüzde 23,58 arttı

        İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,35 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,37 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,99 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 10:04 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat maliyeti yüzde 23,58 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,35 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,37 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,99 arttı.

        Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,21 arttı, aylık yüzde 0,97 arttı

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,97 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,21 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,76 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,38 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,16 arttı.

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,82 arttı, aylık yüzde 2,68 arttı

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,68 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,82 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,19 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,24 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,31 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,00 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Habertürk Anasayfa