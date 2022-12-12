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Haberler Emlak İnşaat maliyeti hız kesti

İnşaat maliyet artışı hız kesti

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,88, işçilik endeksi yüzde 1,94 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,41, işçilik endeksi yüzde 85,65 arttı

Giriş: 12.12.2022 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
İnşaat maliyeti hız kesti
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,88, işçilik endeksi yüzde 1,94 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,41, işçilik endeksi yüzde 85,65 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 114,49, AYLIK YÜZDE 3,11 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 114,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,49, işçilik endeksi yüzde 1,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 125,08, işçilik endeksi yüzde 85,84 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 125,83, AYLIK YÜZDE 4,48 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,48; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,12; işçilik endeksi yüzde 2,07 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 139,40, işçilik endeksi yüzde 84,93 arttı.

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