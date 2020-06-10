İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,15 arttı, işçilik endeksi %0,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %1,95, işçilik endeksi %15,45 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 7.77, AYLIK YÜZDE 1.29 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,77 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,80 arttı, işçilik endeksi %0,32 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %4,07, işçilik endeksi %15,69 arttı.



BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK 0.79 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0.62 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,62 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,06 azaldı, işçilik endeksi %0,31 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %4,74 azaldı, işçilik endeksi %14,56 arttı.