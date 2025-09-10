Habertürk
        İnşaat maliyet endeksi temmuzda aylık yüzde 1,41, yıllık yüzde 22,98 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyet endeksi temmuzda aylık yüzde 1,41, yıllık yüzde 22,98 arttı

        İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,41, yıllık bazda yüzde 22,98 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.09.2025 - 10:54
        İnşaat maliyet endeksi yüzde 22,98 arttı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,98 yükseldi.

        Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 0,72 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 18,98, işçilik endeksi yüzde 31 arttı.

        Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,21, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,81 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,55, işçilik endeksi yüzde 0,61 artış gösterdi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,90, işçilik endeksi yüzde 30,35 yükseliş kaydetti.

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,51 arttı.

        Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,53, işçilik endeksi yüzde 1,12 artarken, geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,21, işçilik endeksi yüzde 33,32 artış gösterdi.

