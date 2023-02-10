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İnşaat maliyet endeksi, Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,44, yıllık yüzde 78,4 arttı

İnşaat maliyet endeksi Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,44, yıllık yüzde 78,4 artış kaydetti

Giriş: 10.02.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
İnşaat maliyet endeksi, Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,44, yıllık yüzde 78,4 arttı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks geçen yılın aralık ayında aylık yüzde 1,44, yıllık yüzde 78,4 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,53, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 75,93, işçilik endeksi yüzde 87,41 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,31 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 75,63, işçilik endeksi yüzde 87,79 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,28, düşerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,7 arttı. Kasım 2022'ye kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,66, azalırken işçilik endeksi yüzde 1,19 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 76,89, işçilik endeksi yüzde 85,98 yükseldi.

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