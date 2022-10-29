İnşaat kazısında bulundu... İncelemeye alındı!

İHA'nın haberine göre yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahdin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Sert kayanın çevresini kazan operatör alanda lahit olduğunu fark etti.