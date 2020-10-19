İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu - AYDIN

AA

.Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'deki bir inşaatta çalışma yapan işçiler, kazı esnasında toprağa gömülü poşet içerisinde kemik ve kafatasına rastladı. Bunun üzerine işçiler, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis sevk edildi.Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, kafatası ve kemiklerin insana ait olduğunu tespit etti.Kemik ve kafatası, incelemenin ardından kriminal polis laboratuvarına gönderilecek.