İlçede temel kazısı yapan iş makinesi operatörü, toprak altında bazı cisimlere rastladı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler, inşaat alanında güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede bu cisimlerin, eski yıllardan kalma, patlayıcı niteliğini kaybetmiş, içi boş, paslı el bombası gövdeleri olduğu tespit edildi.

Balıkesir'den bomba imha uzmanı ekibinin de sevk edildiği alanda çalışmalar sürüyor.