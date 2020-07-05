İnşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı - ELAZIĞ

Alınan bilgiye göre, merkez Çatalçeşme Mahallesi'ndeki şantiyede meydana gelen iş kazasında, yüklenici firmaya çalışan işçiler bir inşaatın 5 katında kalıp sökme işlemi yaptıkları esnada üzerinde bulundukları iskele çöktü.İskelenin düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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