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        Haberler Gündem 3. Sayfa İnşaat havuzunda bulundu!

        6 yaşındaki Kerem, inşaat havuzunda bulundu!

        İzmir'de, bir inşaatın havuzunda 6 yaşındaki Kerem Çelik'in cansız bedeni bulundu. İnşaatın sahibi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:04
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        İnşaat havuzunda bulundu!
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        İzmir'de 6 yaşındaki Kerem Çelik, inşaat havuzunda ölü bulundu.

        Olay, dün Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbarla gelen ekipler tarafından havuzdan çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem Çelik olduğu tespit edildi.

        İnceleme sonrası Çelik'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Gözaltına alınan inşaatın sahibi Metin P., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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